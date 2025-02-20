Омск-Информ
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·Общество

Пока главам районов города и округов города поручено своевременно вывозить снег.

Губернатор Виталий Хоценко провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

Глава региона рассказал, что в прошлом году область столкнулась с небывалым по масштабам подтоплением территорий, из-за которого оказались затопленными сотни жилых домов. Но все службы сработали слаженно, и помощь жителям оказали вовремя.

Главам округов города и районов области поручено подготовиться к весеннему половодью, защитив население и территории. А пока вовремя вывозить снег. Но службам в любом случае нужно быть в состоянии боевой готовности. 

·Общество

Пока главам районов города и округов города поручено своевременно вывозить снег.

Губернатор Виталий Хоценко провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

Глава региона рассказал, что в прошлом году область столкнулась с небывалым по масштабам подтоплением территорий, из-за которого оказались затопленными сотни жилых домов. Но все службы сработали слаженно, и помощь жителям оказали вовремя.

Главам округов города и районов области поручено подготовиться к весеннему половодью, защитив население и территории. А пока вовремя вывозить снег. Но службам в любом случае нужно быть в состоянии боевой готовности. 