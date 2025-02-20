Работы будут проведены до 2027 года. Регион получит на эти цели федеральное финансирование.

До 2027 года в Омской области будут отремонтированы 71 школа, 16 детских садов и 9 зданий колледжей, сообщил на коллегии регионального Минобра губернатор Виталий Хоценко. Работы будут проводиться с привлечением средств федерального бюджета.

– Развитие образования для нас – ключевой приоритет. Ведем большую работу в этом направлении. Перед региональным Минобром ставлю задачу продолжать участие в заявочных кампаниях на получение федерального финансирования, – заявил глава региона.

Отдельное внимание будет уделяться модернизации инфраструктуры детского отдыха. В 2025 году в шести детских оздоровительных лагерях, расположенных в Саргатском, Омском и Любинском районах, построят четыре жилых модуля, а также проведут капитальный ремонт трех столовых и четырех медицинских пунктов.

Что касается новых образовательных учреждений, в 2025 году будет завершено строительство школы на 1100 мест в омском микрорайоне Серебряный Берег. До 2027 года в Центральном округе города Омска построят детский сад на 310 мест.