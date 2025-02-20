Председатель омского Заксобрания наградил волонтеров накануне Дня защитника Отечества.

Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов вручил заслуженные награды и памятные подарки волонтерам. Все они приняли активное участие в акции «Тепло для Героя», которая прошла накануне Дня защитника Отечества.

Благодарственные письма от омского Законодательного собрания получили активисты КТОС «Первокирпичный» и волонтеры сообщества «Вяжем для наших защитников». Их активная гражданская позиция, большая общественная работа, вклад в реализацию патриотических проектов и поддержка участников специальной военной операции получили высокую оценку.

Сбор необходимых подарков для российских военных проходил на базе Штаба общественной поддержки. В ближайшее время груз направят в зону проведения СВО и военные госпитали.

В Год защитника Отечества Штаб общественной поддержки в Омской области проводил конкурс детского рисунка «Защитники нашей Родины». Работы принимали в течение трех недель. Участниками конкурса стали более 600 ребят в возрасте от 3 до 16 лет, проживающих в 9 районах Омской области и всех городских округах. Сегодня прошла церемония награждения для 35 победителей.

– Как организаторы этого конкурса, признаться, не ожидали такой мощный отклик, – сказал спикер областного парламента Александр Артемов. –Сказывается общий патриотический настрой в стране, который задает президент Владимир Владимирович Путин. В Год защитника Отечества конкурс «Защитники нашей Родины» стал нашим вкладом в сохранении исторической памяти. Самое главное, чтобы ребята помнили и ценили подвиги защитников Родины, нынешних и уже ушедших из жизни, тех, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны, и тех, кто защищает ее сейчас. Символично, что наградили победителей накануне Дня защитника Отечества. Благодарю всех ребят, родителей, преподавателей. Отправляли работы как индивидуально, так и от целых коллективов – детских садов, общеобразовательных школ, детских школ искусств, центров детского творчества. Будем продолжать эту работу дальше.

Победителей конкурса наградили депутаты Законодательного собрания Омской области Тамара Баландина, Ашот Татоян и Светлана Энверова.