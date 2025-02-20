Прославленный спортсмен познакомился с условиями жизни подопечных колонии № 7.
Заслуженный мастер спорта России по боксу, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России, чемпион мира среди юниоров в любителях Алексей Тищенко побывал в омской исправительной колонии № 7. Прославленный спортсмен познакомился с бытом заключенных: совершил обход территории, общежитий отрядов, столовой.
После этого Тищенко провел встречу с осужденными в клубе учреждения, где рассказал о первых достижениях в спорте и как завоевал звание олимпийского чемпиона. Боксер подробно раскрыл пользу занятий спортом высоких достижений: формирование характера, воспитание дисциплины и закалка воли.
Как уточнили в пресс-службе УФСИН, подопечные колонии вдохновились историей спортсмена.