Омск-Информ
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·Общество

В городе и области ожидаются снегопад, туман и другие неприятные природные явления.

Омские синоптики предупредили о надвигающихся неблагоприятных погодных явлениях. Так, по данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 20 февраля в регионе прогнозируются небольшой снег, туман и изморозь. На дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха будет около и ниже нормы (средняя месячная температура воздуха -14…-16°С).

В связи с непогодой синоптики призвали омичей быть внимательными на дорогах, водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам следует избегать передвижения по обледенелым участкам тротуаров и дорожек.

·Общество

В городе и области ожидаются снегопад, туман и другие неприятные природные явления.

Омские синоптики предупредили о надвигающихся неблагоприятных погодных явлениях. Так, по данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 20 февраля в регионе прогнозируются небольшой снег, туман и изморозь. На дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха будет около и ниже нормы (средняя месячная температура воздуха -14…-16°С).

В связи с непогодой синоптики призвали омичей быть внимательными на дорогах, водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам следует избегать передвижения по обледенелым участкам тротуаров и дорожек.