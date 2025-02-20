Об этом рассказали специалисты на коллегии по безопасности дорожного движения.

Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Присутствующие обсудили ликвидацию мест концентрации аварий.

Главы Сибуправтодора, Управления дорожного хозяйства Омской области и департамента транспорта рассказали, что по итогам 2024 года наблюдается положительная динамика снижения ДТП. Их число сократилось на 24 % в сравнении с 2023 годом.

Этому способствовали такие меры, как обустройство пешеходных переходов, установка светофоров, комплексов фотовидеофиксации.

Ответственным ведомствам поставлена задача провести анализ аварийности, разработать первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения ДТП. Кроме того, на комиссии обсуждался вопрос по нормативному зимнему содержанию дорог.