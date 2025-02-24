Сервис Drivee развеивает опасения омичей, связанные с поездками в такси.

Казалось бы, безналичная оплата так плотно вошла в нашу жизнь, что все страхи должны были развеяться, а опасения – исчезнуть. Однако мифы об оплате картой, особенно поездок в такси, оказались очень живучими и отравляют многим людям жизнь до сих пор.

Предлагаем рассмотреть некоторые из них вместе с сервисом для заказа городских поездок Drivee. Его особенность в том, что обо всех деталях водитель и пассажир договариваются напрямую, в том числе и о цене. Сервис в этот процесс никак не вмешивается.

Теперь, помимо оплаты наличными или онлайн-переводом, появилась возможность оплачивать картой. Поэтому давайте попробуем развеять мифы, связанные с безналичной оплатой.

Миф № 1. Данные карты получат мошенники

Количество мест, где мы так или иначе оставляем данные своих карт, исчисляется десятками, если не сотнями. От маркетплейсов до авиакомпаний, однако массово с нашими картами ничего не происходит. Мы просто и удобно платим, не думая о сдаче или поиске наличных денег.

В оплате такси действует ровно та же система. Данные пользователей надежно защищены несколькими степенями защиты, и вероятность утечки крайне мала.

В Drivee все данные зашифрованы и соответствуют международному стандарту PCI DSS. Подозрительные операции блокируются системой безопасности. В случае незаконных списаний можно обратиться в службу поддержки сервиса.

Миф № 2. Сервис будет тайно списывать с карты деньги

Начнем с того, что это уголовно наказуемое преступление, и ни один сервис так делать не будет. Намеренно уж точно. Всегда есть небольшая вероятность сбоя, но даже в этом случае достаточно будет обратиться в службу поддержки, и деньги вернутся автоматически.

Миф № 3. Деньги за заказ спишутся, а водитель не приедет

Это довольно редкий случай. Как правило, водитель лишен технической возможности так сделать. Но всегда можно и нужно немедленно обращаться в службу поддержки. Такие вопросы решаются очень оперативно.

Например, Drivee не участвует во взаиморасчетах пользователей, а это значит, что все операции проходят через банк пассажира. Сервис только сообщает ему, на какую сумму будет поездка. Деньги замораживаются на счете пассажира, пока он не приедет в место назначения. Если поездка не состоится, деньги отобразятся на балансе счета пассажира.

Единственное, с пассажира могут списать компенсацию за подачу авто, если он отменил заказ после приезда водителя или если водитель отменил поездку после окончания бесплатного ожидания.

Миф № 4. Деньги продолжат списывать с карты после завершения поездки

Сервисы такси устроены таким образом, чтобы избежать подобных ситуаций. Вы прибываете в точку назначения, и поездка закрывается. Если вдруг такое все же случилось, поможет все та же всесильная служба поддержки. Ведь все поездки отслеживаются, и понять, где произошла путаница, будет просто.

Миф № 5. Поездки при оплате картой дороже

Способ оплаты никак не влияет на стоимость поездки. И не должна. Принципы ценообразования здесь другие. На стоимость может влиять маршрут, степень загруженности дорог, спрос и предложение в данном конкретном месте. А цена будет та, о которой договорятся водитель и пассажир. Во всяком случае, так это работает в Drivee.

В Drivee пассажир может предложить цену и выбирать из предложений откликнувшихся водителей по их рейтингу, автомобилю и по стоимости поездки. Водители тоже могут предлагать свою цену, если предложенная пассажиром сумма их не устроила. И кстати, не принимать заказы без всяких штрафных санкций.

Водитель в Drivee видит конечную точку маршрута и может сразу понять, насколько справедлива предложенная пассажиром цена. На линию водители выходят в то время, которое считают нужным.

Плата за сервис сравнительно небольшая, а за активность водители могут получать бонусы.

Drivee – поездки по твоим правилам.

Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play, AppGallery.

Drivee – сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами.

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