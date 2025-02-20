Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Отдых и туризм

Широкофюзеляжный самолет Airbus A330 с мая начнет курсировать из Омска в Сочи и Санкт-Петербург.

Авиакомпания Nordwind Airlines с мая начнет выполнять рейсы из Омска на широкофюзеляжном самолете Airbus A330. В его салоне предусмотрены два прохода между креслами, а пассажиры сидят в три ряда вместо двух. Это позволяет перевозить больше людей за один рейс.

Новый самолет будет летать из Омска в Санкт-Петербург и Сочи. Ранее Омский аэропорт не обслуживал широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330.

1566
·Отдых и туризм

Широкофюзеляжный самолет Airbus A330 с мая начнет курсировать из Омска в Сочи и Санкт-Петербург.

Авиакомпания Nordwind Airlines с мая начнет выполнять рейсы из Омска на широкофюзеляжном самолете Airbus A330. В его салоне предусмотрены два прохода между креслами, а пассажиры сидят в три ряда вместо двух. Это позволяет перевозить больше людей за один рейс.

Новый самолет будет летать из Омска в Санкт-Петербург и Сочи. Ранее Омский аэропорт не обслуживал широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330.

1566