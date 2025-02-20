В аварии серьезно пострадал пассажир ВАЗа, здоровью которого был причинен тяжкий вред.

На севере Омской области, в Седельниковском районе, будут судить 50-летнего местного жителя, устроившего ДТП летом прошлого года. В результате аварии серьезно пострадал пассажир легковушки, которой управлял обвиняемый.

Инцидент произошел 20 июля 2024 года на трассе Седельниково – Ельничное. Пьяный водитель автомобиля ВАЗ-21150, обгоняя попутный грузовик PEUGEOT BOXER, не справился с управлением, машина вылетела в кювет и столкнулась с деревом.

– В результате аварии пассажир автомобиля ВАЗ-21150 получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью, – сообщили в прокуратуре.

На водителя легковушки завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Вину мужчина полностью признал. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.