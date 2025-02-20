Омск-Информ
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·Общество

На эти цели из бюджета выделят сотни миллионов рублей.

В Омске разработана муниципальная программа, предусматривающая закупку 59 снегоуборочных машин, сообщили в областной прокуратуре. Документ согласован с правительством региона. На эти цели будут выделены сотни миллионов рублей.

– Органом местного самоуправления разработана и согласована с главой региона муниципальная программа, предусматривающая обновление в 2025–2029 годах парка дорожной техники, в том числе приобретение 59 снегоуборочных машин, необходимые средства предусмотрены в утвержденном на 2025 год бюджете города Омска в сумме 201 млн рублей, на плановый период 2026–2027 годов – 502 млн рублей, – отметили в надзорном ведомстве.

Поводом для разработки этой программы стала проверка прокуратуры, проведенная в феврале. В ходе нее выявлены многочисленные факты ненадлежащего содержания улично-дорожной сети со стороны Управления дорожного хозяйства и благоустройства, включая образование снежных накатов и валов, сужающих проезжую часть автомобильных дорог.

Для устранения нарушений было внесено представление мэру Омска, после чего активизировалась работа по уборке территории города.

·Общество

На эти цели из бюджета выделят сотни миллионов рублей.

В Омске разработана муниципальная программа, предусматривающая закупку 59 снегоуборочных машин, сообщили в областной прокуратуре. Документ согласован с правительством региона. На эти цели будут выделены сотни миллионов рублей.

– Органом местного самоуправления разработана и согласована с главой региона муниципальная программа, предусматривающая обновление в 2025–2029 годах парка дорожной техники, в том числе приобретение 59 снегоуборочных машин, необходимые средства предусмотрены в утвержденном на 2025 год бюджете города Омска в сумме 201 млн рублей, на плановый период 2026–2027 годов – 502 млн рублей, – отметили в надзорном ведомстве.

Поводом для разработки этой программы стала проверка прокуратуры, проведенная в феврале. В ходе нее выявлены многочисленные факты ненадлежащего содержания улично-дорожной сети со стороны Управления дорожного хозяйства и благоустройства, включая образование снежных накатов и валов, сужающих проезжую часть автомобильных дорог.

Для устранения нарушений было внесено представление мэру Омска, после чего активизировалась работа по уборке территории города.