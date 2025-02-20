На эти цели из бюджета выделят сотни миллионов рублей.

В Омске разработана муниципальная программа, предусматривающая закупку 59 снегоуборочных машин, сообщили в областной прокуратуре. Документ согласован с правительством региона. На эти цели будут выделены сотни миллионов рублей.

– Органом местного самоуправления разработана и согласована с главой региона муниципальная программа, предусматривающая обновление в 2025–2029 годах парка дорожной техники, в том числе приобретение 59 снегоуборочных машин, необходимые средства предусмотрены в утвержденном на 2025 год бюджете города Омска в сумме 201 млн рублей, на плановый период 2026–2027 годов – 502 млн рублей, – отметили в надзорном ведомстве.

Поводом для разработки этой программы стала проверка прокуратуры, проведенная в феврале. В ходе нее выявлены многочисленные факты ненадлежащего содержания улично-дорожной сети со стороны Управления дорожного хозяйства и благоустройства, включая образование снежных накатов и валов, сужающих проезжую часть автомобильных дорог.

Для устранения нарушений было внесено представление мэру Омска, после чего активизировалась работа по уборке территории города.