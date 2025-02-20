Омск-Информ
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·Спорт

Нападающий «ястребов» сломал лицевую кость и летал на операцию.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше сообщил о возвращении в Омск нападающего команды Рида Буше. Форвард находился на операции в Германии, у него сломана лицевая кость. Сейчас с игроком будут работать омские врачи.

– Рид прилетел, операция прошла хорошо. Ему предстоит обследование, чтобы у нас было понимание, насколько хорошо идет заживление и вообще в целом процесс, – сказал Ги Буше. – Надеюсь, тесты покажут, что все хорошо, и тогда уже будем ориентироваться, примерно понимать, когда сможем Рида увидеть вновь в боевой готовности.

Наставник «ястребов» отметил, что у Рида Буше такое же повреждение, как ранее получил защитник Алексей Соловьев. Последний сейчас играет в маске, чтобы избежать повторной травмы лица.

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·Спорт

Нападающий «ястребов» сломал лицевую кость и летал на операцию.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше сообщил о возвращении в Омск нападающего команды Рида Буше. Форвард находился на операции в Германии, у него сломана лицевая кость. Сейчас с игроком будут работать омские врачи.

– Рид прилетел, операция прошла хорошо. Ему предстоит обследование, чтобы у нас было понимание, насколько хорошо идет заживление и вообще в целом процесс, – сказал Ги Буше. – Надеюсь, тесты покажут, что все хорошо, и тогда уже будем ориентироваться, примерно понимать, когда сможем Рида увидеть вновь в боевой готовности.

Наставник «ястребов» отметил, что у Рида Буше такое же повреждение, как ранее получил защитник Алексей Соловьев. Последний сейчас играет в маске, чтобы избежать повторной травмы лица.

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