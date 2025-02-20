Омск-Информ
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·Политика

Сменился руководитель отдела МВД по Омскому району.

В Омской области продолжается ротация начальников отделов МВД муниципальных районов. В среду, 18 февраля, был назначен и.о. руководителя МВД по Омскому району. Им стал подполковник полиции Кирилл Бейфус, сообщает портал «СуперОмск». Бейфус сменил на этом посту Виктора Пенькова, который был начальником пригородной полиции с ноября 2019 года.

Ранее были назначены новые руководители отделов полиции в Азовском, Нижнеомском и Оконешниковском районах области.

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·Политика

Сменился руководитель отдела МВД по Омскому району.

В Омской области продолжается ротация начальников отделов МВД муниципальных районов. В среду, 18 февраля, был назначен и.о. руководителя МВД по Омскому району. Им стал подполковник полиции Кирилл Бейфус, сообщает портал «СуперОмск». Бейфус сменил на этом посту Виктора Пенькова, который был начальником пригородной полиции с ноября 2019 года.

Ранее были назначены новые руководители отделов полиции в Азовском, Нижнеомском и Оконешниковском районах области.

1368