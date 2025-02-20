Первая в России шлюзовая система безопасности будет запущена в Омске.

Лицей № 137 на Левобережье Омска станет первым образовательным учреждением в России, где будет запущена шлюзовая система безопасности. Она дает возможность заблокировать человека, пришедшего в здание с оружием и другими опасными для окружающих предметами.

В шлюзах с бронированными стеклами, которые установят на входе, будут смонтированы рамки-металлодетекторы. В случае их срабатывания замки на дверях шлюза автоматически заблокируются, предотвращая доступ в здание.

– Аналогов этому проекту нет ни в школах Омска, ни в России. Будут установлены прозрачные шлюзы из бронированного стекла. У шлюз-системы будет возможность блокировать потенциального хулигана, террориста. Она может распознавать ножи, молотки, газовые баллончики, оружие и другие опасные предметы, – цитирует руководителя ЧОП «Арвад» Вадима Иванюка портал «Омскрегион».

Охранная фирма за свой счет установит в лицее новую систему. Она начнет работать до конца учебного года. В дальнейшем шлюз-системы планируют внедрять и в других образовательных учреждениях.