Завтра нападающий присоединился к общей группе омского клуба. В ближайшее время он может выйти на лед.

Лидер омского «Авангарда», нападающий Владимир Ткачев полностью восстановился после тяжелой травмы – разрыва ахиллова сухожилия, полученного в межсезонье.

В четверг, 20 февраля, форвард присоединится к общей группе омского клуба, сообщает Metaratings.ru. В ближайшее время он может выйти на лед в официальном матче. В нынешнем сезоне КХЛ лидер «ястребов» не провел ни одной игры.

Потеря Ткачева серьезно сказывается на результативности нападения омской команды: в сезоне 2023/2024 на его счету было 75 (20+55) очков в 58 матчах регулярного чемпионата и 11 (0+11) баллов за 12 игр плей-офф. Без своего лидера омичи идут на шестом месте Восточной конференции.