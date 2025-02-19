Жители региона продолжат отдавать плату равномерно в течение календарного года.

В компании «Омск РТС» рассказали, что, несмотря на вступление в силу с 1 марта Постановления Правительства РФ № 1176, для жителей Омска и области сохранится действующий способ оплаты. В квитанциях продолжат приходить суммы, распределенные в равных долях на 12 месяцев календарного года.

Этот документ запрещает возможность перехода с фактической оплаты за отопление (только в отопительный период) к способу оплаты, распределенному на весь год. Но омичи продолжат платить за теплые батареи, как и прежде, поскольку на территории региона действует п. 3 постановления № 603. Таким образом, никаких изменений в способах оплаты в нынешнем году не предвидится.