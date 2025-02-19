Губернатор побывал на предприятии «Агрокультура», где круглый год в теплицах выращивают овощи для омичей.

Продовольственная безопасность является ключевым приоритетом Омской области, заявил губернатор Виталий Хоценко. Сегодня он побывал на предприятии «Агрокультура» в поселке Дружино, где круглый год в теплицах выращивают овощи для омичей.

– Для производства здесь используются самые передовые технологии, позволяющие получать урожай свежих и экологически чистых овощей круглый год. Развитие подобных предприятий для нас – это обеспечение продовольственной безопасности региона. Будем поддерживать, – сказал во время посещения предприятия губернатор.

«Агрокультура» занимается выращиванием овощей закрытого грунта: огурцов, салата, а также небольших партий микрозелени. Продукция из Дружино реализуется в большинство крупных сетевых магазинов и доступна омичам по стоимости.

Омская область полностью обеспечивает себя зерновыми культурами и картофелем. Власти намерены ликвидировать дефицит в производстве овощей, чтобы регион не зависел от их поставок с внешних рынков.