Депутаты Омского городского совета одобрили создание нового образовательного учреждения.

Сегодня, 19 февраля, на пленарном заседании Омского городского совета принято постановление о создании бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 155». Речь идет об объекте, который возводят в микрорайоне Серебряный Берег.

– Уже сейчас можно будет заниматься вопросами комплектования преподавательского состава, оснащением учебно-материальной базы и многими-многими другими вопросами, а самое главное – назначить директора этой школы, который с самого начала стал бы заниматься этими очень важными вопросами, – сказал председатель Омского городского совета Владимир Корбут.

Добавим, что накануне спикер совместно с мэром города Сергеем Шелестом и исполняющим обязанности прокурора города Омска Александром Лазарчуком побывали на стройплощадке.

– Сегодня в школе идут штукатурные работы, черновая отделка, заведено тепло, тепловые узлы подключены на цокольном этаже, – отметил Владимир Корбут. – Стройка идет в соответствии с теми планами, которые намечены.

Школа распахнет свои двери 1 сентября 2025 года, она рассчитана на 1100 учеников.