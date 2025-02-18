Чтобы горожане могли привести в порядок могилы родственников, автобусы до кладбищ начнут ходить накануне Радоницы.

В Омске начали готовиться к проведению Дня поминовения усопших, который в этом году выпадает на 29 апреля. Как следует из соответствующего постановления мэрии, до 26 апреля городские службы благоустройства должны провести санитарную уборку кладбищ, подготовить пешеходные дорожки и парковочные зоны, установить биотуалеты.

Поскольку родительский день традиционно выпадает на вторник, а не все люди могут в силу занятости отпроситься с работы, в предшествующие Радонице выходные, 26-27 апреля, будет организована работа муниципальных и частных автобусов до городских кладбищ. Всего транспорт пойдет до 11 мест погребения.