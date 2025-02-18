Фундамент, внешние и внутренние стены, перекрытия и другие несущие элементы готовы.

Здание новой школы № 155 в микрорайоне Серебряный Берег полностью завершено, сообщил мэр Омска Сергей Шелест. Сегодня он побывал на стройплощадке образовательного объекта и оценил ход работ.

– Работы с конструктивом здания – фундаментом, внешними и внутренними стенами, перекрытиями и другими несущими элементами – уже завершены. Сейчас строители прокладывают внутренние сети отопления, вентиляции, электро- и водоснабжения, а также выравнивают стены и полы, – отметил мэр. – В среднем на объекте задействовано от 70 до 90 человек в сутки, и с началом чистовой отделки помещений количество рабочих рук планируется увеличить.

Школа будет четырехэтажной с учетом подвала. В здании разместятся кабинеты и учебные классы, зоны рекреации, столовая с обеденным залом на 550 посадочных мест, библиотека с читальным залом и актовый зал на 400 мест, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, хореографический и тренажерный залы.

На территории образовательного учреждения разместят спортивные площадки с футбольным полем, беговыми дорожками и комбинированной зоной для игры в баскетбол и волейбол, а на пришкольном участке оборудуют место для спокойного отдыха и четыре площадки для подвижных игр учеников 1–4 классов.