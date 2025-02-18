Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Форвард устроил выходной в компании прекрасной банщицы.

После воскресного матча с «Ак Барсом» нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов устроил себе день релакса. В своем телеграм-канале форвард показал, как провел свой образовавшийся выходной в бане. Судя по логотипу на халате, Якупов посетил «Алексейские бани» на Левобережье.

– Разблокировали навык съемки в бане, – рассказал подписчикам форвард. 

Судя по ролику, в качестве банщицы нападающего выступила прекрасная незнакомка. Можно предположить, что форварда попарила его супруга.

·Отдых и туризм

Форвард устроил выходной в компании прекрасной банщицы.

После воскресного матча с «Ак Барсом» нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов устроил себе день релакса. В своем телеграм-канале форвард показал, как провел свой образовавшийся выходной в бане. Судя по логотипу на халате, Якупов посетил «Алексейские бани» на Левобережье.

– Разблокировали навык съемки в бане, – рассказал подписчикам форвард. 

Судя по ролику, в качестве банщицы нападающего выступила прекрасная незнакомка. Можно предположить, что форварда попарила его супруга.