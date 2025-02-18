Жители целого ряда микрорайонов испытывают проблему с нехваткой мест в школах.

Департамент образования омской мэрии назвал самые переполненные школы города. В одной из них учится почти 2600 детей, что значительно превышает нормативы. Речь идет о школе № 96 в Новом Амуре. Рассчитанное на 1122 ученика образовательное учреждение сегодня посещают 2599 человек.

Запредельная нагрузка также на школу № 142, расположенную на улице Харьковской в Октябрьском округе. Там числится 2086 учеников, сообщает портал «Город55» со ссылкой на данные департамента образования. В школе № 55 в Старом Кировске 1960 учеников, расположенную неподалеку школу № 53 посещают 1825 человек, а школу № 7 на бульваре Архитекторов – 1675 учеников.

Наибольшие проблемы с обеспечением шаговой доступности общего образования имеются в большом количестве микрорайонов Омска: Облепиховый, СибНИИСХоз, Старый Кировск, Амурский-2, Биофабрика, Сады Наука, Тарская Крепость, Московка-2, Прибрежный и Зеленая Река.