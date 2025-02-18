Мужчина ехал в легковом автомобиле, водитель которого совершил неудачный обгон.
Утром во вторник, 18 февраля, на 507 км федеральной трассы Тюмень – Омск в Тюкалинском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Информация об аварии поступила в 9:30.
По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Мицубиси-Кольт», совершая маневр, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой «газелью», которой управлял 42-летний мужчина.
– В результате ДТП пассажир автомобиля «Мицубиси-Кольт» (личность устанавливается) скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водителю иномарки понадобилась медицинская помощь, – сообщили в полиции.
Правоохранители начали проверку по факту смертельной аварии.