Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина ехал в легковом автомобиле, водитель которого совершил неудачный обгон.

Утром во вторник, 18 февраля, на 507 км федеральной трассы Тюмень – Омск в Тюкалинском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Информация об аварии поступила в 9:30.

По предварительным данным, 43-летний водитель  автомобиля «Мицубиси-Кольт», совершая маневр, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой «газелью», которой управлял 42-летний мужчина.

– В результате ДТП пассажир автомобиля «Мицубиси-Кольт» (личность устанавливается) скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водителю иномарки понадобилась медицинская помощь, – сообщили в полиции.

Правоохранители начали проверку по факту смертельной аварии.

·Происшествия

Мужчина ехал в легковом автомобиле, водитель которого совершил неудачный обгон.

Утром во вторник, 18 февраля, на 507 км федеральной трассы Тюмень – Омск в Тюкалинском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Информация об аварии поступила в 9:30.

По предварительным данным, 43-летний водитель  автомобиля «Мицубиси-Кольт», совершая маневр, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой «газелью», которой управлял 42-летний мужчина.

– В результате ДТП пассажир автомобиля «Мицубиси-Кольт» (личность устанавливается) скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водителю иномарки понадобилась медицинская помощь, – сообщили в полиции.

Правоохранители начали проверку по факту смертельной аварии.