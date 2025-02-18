Омск-Информ
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·Происшествия

Хозпостройка выгорела полностью.

Вчера в 15:40 часов в деревне Неверовке Таврического района Омской области загорелись сарай и кровля дома.

Хозпостройку на площади 63 квадратных метра и кровлю жилья на 4 «квадратах» потушили 6 специалистов МЧС России, задействовав 3 единицы техники. Открытое горение ликвидировали за час.

На пожаре погибли 5 кур.

·Происшествия

Хозпостройка выгорела полностью.

Вчера в 15:40 часов в деревне Неверовке Таврического района Омской области загорелись сарай и кровля дома.

Хозпостройку на площади 63 квадратных метра и кровлю жилья на 4 «квадратах» потушили 6 специалистов МЧС России, задействовав 3 единицы техники. Открытое горение ликвидировали за час.

На пожаре погибли 5 кур.