Неоказание помощи пострадавшему парень объяснил шоковым состоянием.

Оконешниковский районный суд Омской области готовится рассмотреть уголовное дело 25-летнего местного жителя, который прошлой осенью устроил ДТП и сбежал с места аварии, что привело к гибели человека.

Как сообщили в областной прокуратуре, вечером 13 октября 2024 года на улице Почтовой в деревне Николаевке молодой человек, ехавший за рулем мопеда KT-50, значительно превысил скорость (более 80 км/ч), не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии погиб 45-летний пассажир мопеда, а водитель скрылся с места ДТП.

Виновника инцидента нашли и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования), а также по пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места совершения преступления).

– Вину в совершении преступления мужчина признал полностью, пояснив, что из-за шокового состояния покинул место ДТП, не оказав пострадавшему помощи и не вызвав скорую, – отметили в прокуратуре.

Молодому человеку грозит до 12 лет лишения свободы.