Глава региона пообещал усилить поддержку российских бойцов в зоне проведения СВО.

Омская область усилит поддержку российских бойцов, участвующих в специальной военной операции, заявил глава региона Виталий Хоценко в ответ на обвинения, заочно предъявленные ему Службой безопасности Украины (СБУ).

Ранее на странице управления СБУ в Закарпатской области в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) появилась информация о новых обвинениях в отношении Хоценко по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Омскому губернатору вменяют передачу гуманитарной помощи участникам СВО.

– Не видел [эту информацию], меня не интересуют заявления киевского режима в мой адрес. Мы помогали и будем еще активнее помогать нашим бойцам. Значит, все правильно делаем, раз врагов так корежит, – цитирует Хоценко агентство ТАСС.

До переезда в Омскую область он с 8 июня 2022 года по 29 марта 2023 года был председателем правительства Донецкой народной республики. В тот период СБУ предъявляла Хоценко заочные обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и в «создании террористической группы или террористической организации».

Омская область регулярно направляет гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.