Капитан выступает за омскую команду с 2020 года и является «движущей силой клуба».

ХК «Авангард» объявил о продлении контракта с капитаном Дамиром Шарипзяновым. Новое соглашение с ведущим защитником команды будет подписано на 5 лет, сообщили в клубе.

Руководство «ястребов» назвало Шарипзянова олицетворением настоящего спортивного мужества, выдающегося мастерства и несомненного лидерства на льду.

– На протяжении нескольких сезонов Дамир ведет команду вперед, демонстрируя высочайший уровень игры как во время матчей, так и вне ледовой арены. Его самоотдача и преданность делу служат ярким примером для всей команды. Такие игроки, как Дамир, являются движущей силой клуба, и именно поэтому мы рады сообщить, что достигли соглашения с нашим капитаном о продлении сотрудничества. Новый пятилетний контракт будет подписан, закрепив наше партнерство на долгосрочную перспективу, – говорится в сообщении омского клуба.

Официальное подписание контракта состоится сразу после завершения всех формальностей и юридического оформления документов.

Дамир Шарипзянов выступает за «Авангард» с 2020 года. Он сыграл за «ястребов» 338 матчей, в которых набрал 158 (39+119) очков. Накануне защитнику исполнилось 29 лет.