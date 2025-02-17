Погодные условия способствуют развитию облачности и выпадению снега.

Всю предстоящую неделю на погоду в Омской области будет влиять атмосферный фронт, идущий на регион из западной части страны. К концу сегодняшнего дня в западных районах области ожидается снег, ветер усилится до 13–18 м/с, а температура воздуха вырастет до –3…–8°.

– Обострение зоны атмосферного фронта будет способствовать развитию облачности и выпадению осадков в виде снега разной интенсивности. Местами прогнозируются туманы, изморозь, – пишет телеграм-канал MeteoOmsk.

При этом температура воздуха на территории региона будет существенно отличаться. Так, во вторник, 18 февраля, ночью ожидается –7…–12°, при прояснении –14…–19°, днем –4…–9°. В среду погодные контрасты увеличатся: ночью по западной половине области –17…–22°, по северо-западу –24…–29°, по восточной половине –9…–14°, днем 19 февраля ожидается –5…–10°, по северо-западу до –16°. К концу рабочей недели прогнозируется смягчение ночной температуры воздуха: от –13….–18°, по северо-западу до –23°, днем же будет –7…–12°.