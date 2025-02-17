Омск-Информ
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·Происшествия

Загорелись вещи на первом этаже дома.

Сегодня, 17 февраля, в 16:34 загорелись вещи на первом этаже девятиэтажки на улице Лукашевича, 12, в Омске.  

Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 8 человек. Возгорание на площади 2 кв. м потушили 16 сотрудников МЧС России,  задействовав 4 единицы спецтехники.  

Открытое горение ликвидировали за 20 минут. Дознаватели устанавливают причину пожара.

·Происшествия

Загорелись вещи на первом этаже дома.

Сегодня, 17 февраля, в 16:34 загорелись вещи на первом этаже девятиэтажки на улице Лукашевича, 12, в Омске.  

Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 8 человек. Возгорание на площади 2 кв. м потушили 16 сотрудников МЧС России,  задействовав 4 единицы спецтехники.  

Открытое горение ликвидировали за 20 минут. Дознаватели устанавливают причину пожара.