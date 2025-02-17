По сравнению с декабрем прошлого года спрос на новостройки в Омске увеличился на 54 %. Особенно выделяются однокомнатные квартиры.

В январе 2025 года рынок первичной недвижимости в Омске продемонстрировал значительный рост, что стало заметным трендом на фоне общероссийской ситуации на рынке жилья. Согласно данным специалистов, количество предложений по новостройкам в Омске увеличилось на 43 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о высоком интересе как со стороны застройщиков, так и потенциальных покупателей.

По данным аналитиков «Авито Недвижимость», наиболее впечатляющие результаты были зафиксированы в сегменте студий и однокомнатных квартир. В частности, предложение студий увеличилось на 87 %, а однокомнатных квартир – на 50 %. Это может быть связано с изменением предпочтений покупателей, которые все чаще выбирают компактные и функциональные жилые площади, особенно в условиях растущей урбанизации и увеличения численности населения в Омске.

Не менее важным фактором является рост интереса к покупке жилья на первичном рынке. По сравнению с декабрем 2024 года спрос на новостройки в Омске увеличился на 54 %. Особенно выделяются однокомнатные квартиры, спрос на которые возрос на 91 %. Двухкомнатные квартиры также пользуются популярностью, с увеличением интереса на 72 %, в то время как трехкомнатные квартиры показали рост на 35 %. Это свидетельствует о том, что покупатели активно ищут возможности для улучшения своих жилищных условий.

Cредняя стоимость квартиры в новостройке в Омске составляет 8 млн рублей. Эта цифра отражает текущие рыночные реалии и может варьироваться в зависимости от района, инфраструктуры и других факторов. В то время как в Омске наблюдается рост цен, в целом по стране фиксируется их снижение. В 10 городах, таких как Самара, Томск и Барнаул, стоимость жилья уменьшилась на 2 %. Это создает интересный контраст и подчеркивает уникальность ситуации в Омске.