Новый директор из Омска работал в управлении по борьбе с экономическими преступлениями.

В АО «ПРОДО Тюменский бройлер» произошли кадровые ротации. Руководителем предприятия стал Дмитрий Чиж, который с 2016 года был директором по безопасности производственного комплекса «Омский бекон» компании ООО «ПРОДО Менеджмент». Ранее возглавлявший тюменское предприятие Денис Налепов назначен директором компании «Омский бекон». Об этом сообщает сайт «Наш город».

Дмитрий Чиж – выпускник СибАДИ и Московского института МВД РФ. Долгое время занимал руководящие должности в управлении по борьбе с экономическими преступлениями. В 2015 году вышел на пенсию по выслуге лет и занял должность руководителя управления безопасности в АО «Птицефабрика Сибирская». В 2016-м перешел на аналогичную должность в «Омский бекон».