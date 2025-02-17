Омск-Информ
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·Происшествия

Такую статистику дали специалисты службы.

В БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» представили данные по обращениям за прошедшую неделю. По сведениям медиков, за этот период бригады скорой помощи выезжали к пациентам 7165 раз. Это на 6,5 % больше, чем неделей ранее. Среднесуточная нагрузка составила 1023 вызова. При этом госпитализированы по скорой помощи были примерно 14 %, 1160 пациентов. На что чаще всего жаловались омичи, не уточняется.

·Происшествия

Такую статистику дали специалисты службы.

В БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» представили данные по обращениям за прошедшую неделю. По сведениям медиков, за этот период бригады скорой помощи выезжали к пациентам 7165 раз. Это на 6,5 % больше, чем неделей ранее. Среднесуточная нагрузка составила 1023 вызова. При этом госпитализированы по скорой помощи были примерно 14 %, 1160 пациентов. На что чаще всего жаловались омичи, не уточняется.