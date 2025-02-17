Столичные и курортные самолеты ожидаемо оказались в фаворе.

В омском министерстве развития транспортного комплекса Омской области привели статистику по популярности авиарейсов. По данным ведомства, самыми популярными авиамаршрутами у омичей с начала года стали города Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи и международный авиарейс в Астану. На самолетах в этих направлениях передвигались 133 508 жителей региона.

Самым непопулярным авиарейсом ожидаемо стал маршрут Омск – Усть-Ишим, которым улетел 41 человек. По мнению менеджеров Омского аэропорта, тенденция может быть связана со спадом ажиотажа вокруг запуска рейса и улучшением дорожной инфраструктуры, ведущей на север области. Ранее сообщалось, что Минтранс решил снизить частоту передвижений до Усть-Ишима на АН-2 до одного раза в неделю.