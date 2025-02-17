Омск-Информ
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·Общество

Срок отселения определен концом 2030 года, но его износ уже становится критическим.

Прокуратура Кировского округа Омска направила в суд иск к городской администрации о немедленном расселении аварийного многоквартирного дома, расположенного на улице Стройплощадка, 111.

В доме восемь квартир, в 2023 году он был признан аварийным и подлежащим сносу. Отселить жильцов мэрия должна до конца 2030 года.

– Имеющиеся недостатки дома, фактический износ его конструктивных элементов, превышающий 76 %, создают угрозу жизни и здоровью жильцов. При этом муниципалитет не принимает должных мер по расселению граждан, – отметили в надзорном ведомстве.

Иск прокуратуры будет рассматривать Центральный районный суд Омска.

·Общество

Срок отселения определен концом 2030 года, но его износ уже становится критическим.

Прокуратура Кировского округа Омска направила в суд иск к городской администрации о немедленном расселении аварийного многоквартирного дома, расположенного на улице Стройплощадка, 111.

В доме восемь квартир, в 2023 году он был признан аварийным и подлежащим сносу. Отселить жильцов мэрия должна до конца 2030 года.

– Имеющиеся недостатки дома, фактический износ его конструктивных элементов, превышающий 76 %, создают угрозу жизни и здоровью жильцов. При этом муниципалитет не принимает должных мер по расселению граждан, – отметили в надзорном ведомстве.

Иск прокуратуры будет рассматривать Центральный районный суд Омска.