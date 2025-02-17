Омск-Информ
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·Авто

Сумма штрафов выросла по сравнению с 2023 годом.

В 2024 году омским водителям назначили штрафов за нарушение Правил дорожного движения на 1,17 млрд рублей, сообщили в Госавтоинспекции. По сравнению с 2023 годом сумма штрафов выросла на 140 миллионов.

При этом нарушители оплатили лишь 704 млн рублей, в том числе штрафы, назначенные в предыдущие годы. В 2023 году в бюджет поступило 623 миллиона. Согласно статистике правила нарушили 416,8 тыс. человек, включая 261,4 тыс. собственников транспортных средств. Водительских прав за год лишили 3800 человек.

·Авто

Сумма штрафов выросла по сравнению с 2023 годом.

В 2024 году омским водителям назначили штрафов за нарушение Правил дорожного движения на 1,17 млрд рублей, сообщили в Госавтоинспекции. По сравнению с 2023 годом сумма штрафов выросла на 140 миллионов.

При этом нарушители оплатили лишь 704 млн рублей, в том числе штрафы, назначенные в предыдущие годы. В 2023 году в бюджет поступило 623 миллиона. Согласно статистике правила нарушили 416,8 тыс. человек, включая 261,4 тыс. собственников транспортных средств. Водительских прав за год лишили 3800 человек.