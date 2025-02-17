Омск-Информ
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·Происшествия

Администрация Полтавского района объявила об угрозе подтопления жилых домов.

Власти Полтавского района Омской области объявили об ограничениях по подаче воды. Это связано с подземным повреждением поселкового газопровода в селе Георгиевка.

В связи с тем что существует опасность подтопления жилых домов и возросшим потреблением воды, коммунальное благо будет подаваться по часам. 17 февраля 2025 года с 14:00 до 18:00 часов, с 20:00 до 24:00 часов, 18 февраля 2025 года с 00:00 до 07:00 часов, с 09:00 до 12:00 часов, с 14:00 до 18:00 часов.

·Происшествия

Администрация Полтавского района объявила об угрозе подтопления жилых домов.

Власти Полтавского района Омской области объявили об ограничениях по подаче воды. Это связано с подземным повреждением поселкового газопровода в селе Георгиевка.

В связи с тем что существует опасность подтопления жилых домов и возросшим потреблением воды, коммунальное благо будет подаваться по часам. 17 февраля 2025 года с 14:00 до 18:00 часов, с 20:00 до 24:00 часов, 18 февраля 2025 года с 00:00 до 07:00 часов, с 09:00 до 12:00 часов, с 14:00 до 18:00 часов.