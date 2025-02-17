Нападающий «ястребов» провел 1000-й матч в КХЛ. Омский клуб масштабно отметил это событие.

Перед вчерашним матчем «Авангарда» с казанским «Ак Барсом» (6:2 в пользу «ястребов») прошла церемония чествования нападающего омской команды Ильи Каблукова. На прошлой неделе в выездной встрече с «Адмиралом» (5:2) форвард провел 1000-й матч в КХЛ, став третьим игроком в истории лиги, кому покорился этот рубеж.

Омский клуб масштабно отметил это событие. Перед игрой во Владивостоке была выпущена специальная серия «юбилейных» футболок и шайб с автографом форварда. А вчера Каблукову подарили уникальный свитер, на котором расписались все его партнеры по команде, а также золотую клюшку. На нее нанесены имя, фамилия и игровой номер юбиляра, логотипы всех команд, за которые он выступал, а также цифра «1000». Клюшку Илье Каблукову вручили вице-президент КХЛ Виталий Прохоров и генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

В победной раздевалке «ястребов» после матча с «Ак Барсом» была также сделана групповая фотография Каблукова с золотой клюшкой, его партнеров по команде, тренерского штаба «ястребов» и сотрудников омского клуба. Снимок поистине легендарный!