Пропажу имущества заметил родственник, который приехал покормить кота хозяина.

Омские полицейские раскрыли очередную дерзкую кражу. Накануне имущества лишился житель дома на улице Магистральной в Нефтяниках.

Сообщается, что накануне хозяину квартиры стало плохо, приехал сын и вызвал скорую помощь. А донести отца до реанимобиля попросил незнакомых мужчин из подъезда.

Спустя день родственник хозяина приехал в квартиру, чтобы накормить кота. И обнаружил незапертую входную дверь, а из комнаты исчез телевизор.

Полицейские быстро поймали похитителей, поскольку инцидент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Злоумышленниками оказались те самые двое омичей, 30 и 38 лет, которые помогали выносить соседа. Они были неоднократно судимы за кражи. Приятелей «повязали» дома.

На допросе 38-летний омич рассказал, что случайно оказавшись в чужом жилище, обратил внимание на ключи от квартиры и, видимо по привычке, незаметно забрал. На следующий день предложил знакомому воспользоваться отсутствием хозяина и похитить телевизор. Технику приятели сдали в ломбард, а деньги потратили на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Советский районный суд вынес решение заключить приятелей под стражу.