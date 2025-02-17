Омск-Информ
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·Происшествия

Пропажу имущества заметил родственник, который приехал покормить кота хозяина.

Омские полицейские раскрыли очередную дерзкую кражу. Накануне имущества лишился житель дома на улице Магистральной в Нефтяниках.

Сообщается, что накануне хозяину квартиры стало плохо, приехал сын и вызвал скорую помощь. А донести отца до реанимобиля попросил незнакомых мужчин из подъезда.

Спустя день родственник хозяина приехал в квартиру, чтобы накормить кота. И обнаружил незапертую входную дверь, а из комнаты исчез телевизор.

Полицейские быстро поймали похитителей, поскольку инцидент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Злоумышленниками оказались те самые двое омичей, 30 и 38 лет, которые помогали выносить соседа. Они были неоднократно судимы за кражи. Приятелей «повязали» дома.

На допросе 38-летний омич рассказал, что случайно оказавшись в чужом жилище, обратил внимание на ключи от квартиры и, видимо по привычке, незаметно забрал. На следующий день предложил знакомому воспользоваться отсутствием хозяина и похитить телевизор. Технику приятели сдали в ломбард, а деньги потратили на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Советский районный суд вынес решение заключить приятелей под стражу.

·Происшествия

Пропажу имущества заметил родственник, который приехал покормить кота хозяина.

Омские полицейские раскрыли очередную дерзкую кражу. Накануне имущества лишился житель дома на улице Магистральной в Нефтяниках.

Сообщается, что накануне хозяину квартиры стало плохо, приехал сын и вызвал скорую помощь. А донести отца до реанимобиля попросил незнакомых мужчин из подъезда.

Спустя день родственник хозяина приехал в квартиру, чтобы накормить кота. И обнаружил незапертую входную дверь, а из комнаты исчез телевизор.

Полицейские быстро поймали похитителей, поскольку инцидент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Злоумышленниками оказались те самые двое омичей, 30 и 38 лет, которые помогали выносить соседа. Они были неоднократно судимы за кражи. Приятелей «повязали» дома.

На допросе 38-летний омич рассказал, что случайно оказавшись в чужом жилище, обратил внимание на ключи от квартиры и, видимо по привычке, незаметно забрал. На следующий день предложил знакомому воспользоваться отсутствием хозяина и похитить телевизор. Технику приятели сдали в ломбард, а деньги потратили на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Советский районный суд вынес решение заключить приятелей под стражу.