В регионе увеличилось число вирусов гриппа А.

В департаменте образования Омска привели свежую статистику по закрытым на карантин классам. Как уточнили «Омск-информу» в ведомстве, по состоянию на 17 февраля введен карантин в 74 классах 32 городских школ. Закрыты 62 группы 39 детских садов.

Неделей раньше образовательный процесс пришлось приостановить в 105 классах 32 омских школ. Судя по всему, сезонная заболеваемость пошла на спад.

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области уточнили, что в регионе продолжают циркулировать вирусы гриппа А и В, а также негриппозные вирусы, среди которых преобладают риновирусы и SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция). Кроме того, отмечается нарастание доли вирусов гриппа А.