Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Возгорание оперативно потушили.

Вчера, 16 февраля, в 12:13 часов в деревне Густафьево Омского района загорелась хозяйственная постройка.

Возгорание на 9 «квадратах» меньше чем за полчаса потушили 7 сотрудников МЧС России, было задействовано две единицы спецтехники. Пострадал один человек. Причина пожара выясняется. 

·Происшествия

Возгорание оперативно потушили.

Вчера, 16 февраля, в 12:13 часов в деревне Густафьево Омского района загорелась хозяйственная постройка.

Возгорание на 9 «квадратах» меньше чем за полчаса потушили 7 сотрудников МЧС России, было задействовано две единицы спецтехники. Пострадал один человек. Причина пожара выясняется. 