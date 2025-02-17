Речь идет о перекрестке Жукова – Звездова.

На улице Маршала Жукова, в районе новой остановки «Технопарк», могут запретить разворот и поворот налево на улицу Звездова. Эту меру рассматривают для снижения аварийности.

Как пояснил «Омск-информу» директор департамента транспорта Вадим Кормилец, к концу февраля ГИБДД предоставит данные о наиболее аварийных участках дорог по итогам 2024 года. Если перекресток Жукова – Звездова попадет в этот список, решение о запрете поворота и разворота могут принять уже в марте.

По итогам 2023 года перекресток Маршала Жукова и Звездова попал в перечень аварийных. На этом участке уже висят запрещающие знаки, но пока зачехленные.