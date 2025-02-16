Застройщику придется провести раскопки, прежде чем что-то возводить.

Как оказалось, компания «ГеоПартнер» не оставляет попыток построить многофункциональный культурно-развлекательный комплекс на территории бывшего картодрома у ДОСААФ, возле от Ленинградского моста в Омске. Защитить локацию не удалось.

Однако в дело вмешался Минкульт. Проведя экспертизу, ведомство пришло к выводу, что территория под застройку расположена аккурат в границах объекта археологического наследия федерального значения «Стоянка Омская». В документации указано, что эксперт одобрил строительство при условии сохранения памятника. До начала строительства компании предписано провести раскопки с полным или частичным изъятием археологических предметов.

В этой локации запланировано возвести одноэтажное здание с частично антресольным вторым этажом. На первом этаже разместится выставочный зал, помещения для оформления выставок и лекционные залы. В одном из помещений сделают ресторан на 100 мест. Комплекс собираются строить в марте нынешнего года, а завершат к июню 2026 года.