Омск-Информ
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·Спорт

Планируется праздник в честь тысячного матча нападающего Ильи Каблукова.

Сегодня, 16 февраля, омский «Авангард» открывает  домашнюю серию на «G Drive Арене» игрой против казанского «Ак Барса». Сообщается, что все билеты проданы.

Предполагается автограф-сессия нападающего Никиты Холодилина. И праздник в честь тысячного матча нападающего Ильи Каблукова. Матч состоится в 17 часов.

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·Спорт

Планируется праздник в честь тысячного матча нападающего Ильи Каблукова.

Сегодня, 16 февраля, омский «Авангард» открывает  домашнюю серию на «G Drive Арене» игрой против казанского «Ак Барса». Сообщается, что все билеты проданы.

Предполагается автограф-сессия нападающего Никиты Холодилина. И праздник в честь тысячного матча нападающего Ильи Каблукова. Матч состоится в 17 часов.

2315