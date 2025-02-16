Омск-Информ
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·Общество

Омичи не устают обсуждать ролик с участием необычного питомца.

Омичи продолжают следить за жизнью гуся на поводке на Левом берегу. Птицу засняли в очередной раз во время прогулки. Автор видео восхитилась невозмутимой походкой необычного питомца.

– Вот он мой, родимый, гуляет на поводке. Как всегда красавчик: белый-белый. В следующий раз обязательно к нему подбегу, интервью возьму. Не идет, а пишет! – рассказала подписчик телеграм-канала «Омский новостной проезд».

Птица давно стала популярной среди горожан и уже не в первый раз попадает на видео. Ролики с гусем можно назвать вирусными.

·Общество

Омичи не устают обсуждать ролик с участием необычного питомца.

Омичи продолжают следить за жизнью гуся на поводке на Левом берегу. Птицу засняли в очередной раз во время прогулки. Автор видео восхитилась невозмутимой походкой необычного питомца.

– Вот он мой, родимый, гуляет на поводке. Как всегда красавчик: белый-белый. В следующий раз обязательно к нему подбегу, интервью возьму. Не идет, а пишет! – рассказала подписчик телеграм-канала «Омский новостной проезд».

Птица давно стала популярной среди горожан и уже не в первый раз попадает на видео. Ролики с гусем можно назвать вирусными.