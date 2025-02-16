В дизайне планируется использовать кожу, цепи, камень, дерево и решетки.

В Омске готовится открытие двухэтажного мясного ресторана «PROЖАРКА». Сейчас в заведении идет ремонт. Планируется открыть точку общепита с блюдами из русской и европейской кухни: сочными стейками, ребрами, бифштексами, наваристыми супами и другими.

Разрабатывает меню бренд-шеф из Москвы, а готовить собирается шеф-повар из Оренбурга. Ресторан площадью 600 кв. метров оформят в брутальном стиле, уточняет телеграм-канал omsk_putevoditel. В отделке собираются использовать кожу, цепи, камень, дерево и решетки.

Заведение расположится за «Атлантидой» и откроется в апреле.