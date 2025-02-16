Омск-Информ
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·Происшествия

Водителя легковушки вызволяли из заточения спасатели.

Вчера, 15 февраля, в 19:04, на проспекте Карла Маркса случилось ДТП со столкновением двух легковых машин.

В результате одного из водителей зажало в автомобиле. Из железного плена его вызволяли спасатели: сотрудники МЧС и единица техники.

Судя по всему, им это удалось. Мужчину передали врачам.

·Происшествия

Водителя легковушки вызволяли из заточения спасатели.

Вчера, 15 февраля, в 19:04, на проспекте Карла Маркса случилось ДТП со столкновением двух легковых машин.

В результате одного из водителей зажало в автомобиле. Из железного плена его вызволяли спасатели: сотрудники МЧС и единица техники.

Судя по всему, им это удалось. Мужчину передали врачам.