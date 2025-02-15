Омск-Информ
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·Происшествия

Постоянным клиентам заведения пришлось искать другое место для субботнего досуга.

Утром в субботу, 15 февраля, в городке Нефтяников загорелась популярная сауна. Информация о возгорании поступила в МЧС в 10:56, на место тут же выехали три пожарных расчета и 12 сотрудников.

Площадь возгорания составила 5 кв. м, открытое пламя удалось потушить в 11:10. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания. Ну а постоянным клиентам заведения пока придется найти другое место для проведения досуга.

·Происшествия

Постоянным клиентам заведения пришлось искать другое место для субботнего досуга.

Утром в субботу, 15 февраля, в городке Нефтяников загорелась популярная сауна. Информация о возгорании поступила в МЧС в 10:56, на место тут же выехали три пожарных расчета и 12 сотрудников.

Площадь возгорания составила 5 кв. м, открытое пламя удалось потушить в 11:10. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания. Ну а постоянным клиентам заведения пока придется найти другое место для проведения досуга.