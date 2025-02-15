По словам капитана «ястребов», осенью дела команды «никуда не годились». Сейчас «Авангард» играет в хороший хоккей.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, что изменилось в команде с приходом нового главного тренера Ги Буше. Канадец работает с «ястребами» менее двух месяцев, но сумел в корне изменить ситуацию.

– Много чего поменялось. Новый тренерский подход, философия хоккея, добавились новые элементы в тренировочном процессе. Разумеется, играть стали по-другому, – отметил Шарипзянов. – Мы рады в команде, что к нам пришел результат. Надеюсь, в таком же уверенном темпе проведем и самую важную часть сезона – плей-офф.

В начале чемпионата, когда на тренерском мостике «ястребов» стоял Сергей Звягин, дела команды «никуда не годились», признается капитан.

– Осенью наши дела никуда не годились. Сейчас состояние команды и в эмоциональном, и в физическом плане неплохое. Играем в хороший хоккей, болельщики вроде довольны. Усиленно готовимся сейчас к плей-офф. Ждем, конечно, возвращения в строй всех травмированных игроков, – заявил Шарипзянов.

Он подчеркивает, что в трудные времена игроки «Авангарда» держались друг за друга.

– У нас весь этот сезон – сезон трудностей. Конечно, временами было непросто. Но хочется сказать спасибо всем ребятам, все профессионально подходили к делу, старались помогать друг другу, поддерживать. Поэтому микроклимат в раздевалке был нормальный, все старались выкладываться по максимуму ради результата, – заключил капитан.

Сейчас омская команда занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Завтра, 16 февраля, омичи играют дома с казанским «Ак Барсом». Начало матча в 17:00.