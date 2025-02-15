Омск-Информ
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Он смещается с европейской территории России на северо-восток.

В период с 15 по 17 февраля погодные условия в Омской области будут формироваться под влиянием системы атмосферных фронтов циклонического вихря. Сейчас он смещается с европейской территории России в северо-восточном направлении.

По данным телеграм-канала MeteoOmsk, осадков в ближайшее время не ожидается. Ветер будет усиливаться, температура воздуха постепенно повышаться: ночью от –11…–22 ° до –10…–15 °, днем от –6…–11 ° до –1…–6 °.

Он смещается с европейской территории России на северо-восток.

В период с 15 по 17 февраля погодные условия в Омской области будут формироваться под влиянием системы атмосферных фронтов циклонического вихря. Сейчас он смещается с европейской территории России в северо-восточном направлении.

По данным телеграм-канала MeteoOmsk, осадков в ближайшее время не ожидается. Ветер будет усиливаться, температура воздуха постепенно повышаться: ночью от –11…–22 ° до –10…–15 °, днем от –6…–11 ° до –1…–6 °.