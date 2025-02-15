«Омск-информ» подводит итоги Дня святого Валентина с флористами.

Вчера, 14 февраля, многие омичи отмечали День всех влюбленных. В этот день пары делают друг друга приятные сюрпризы. Мужчины отдают предпочтение мягким игрушкам, сладостям, но главным подарком остается красивый букет.

Корреспондент «Омск-информа» посетил цветочные магазины и вместе с флористами подвел итоги праздника. Как рассказала флорист Олеся, 14 февраля – это праздник роз, именно этот цветок является символом любви. В основном омичи покупали красные розы, но есть и оригинальные варианты.

– Некоторые просили собрать букет из красных и белых роз, как «Рафаэлло». Это атрибут нашей романтики сейчас, – отметила Олеся.

Другие омичи, чтобы сделать букет нежнее или, наоборот, ярче, выбирали розы нестандартных цветов: желтые, оранжевые и розовые. Многие также отдавали предпочтение композициям в коробочках. В таких «наборах» собрано большое разнообразие цветов: от вышеупомянутых роз до пионов и ромашек.

Как объясняет флорист, чаще всего такие «наборы» покупают как дополнение к основному сюрпризу, «чтобы цветочек какой-то был». Реже омичи покупали пионы или герберы. Как правило, их выбор основывался на предпочтениях своих возлюбленных. Некоторые мужчины также просили оформить букет различными сухоцветами, чаще всего гипсофилами.

Другой флорист Екатерина рассказала, какие цветы рекомендует покупать омичам, если они хотят сделать девушке приятно, но боятся ошибиться с выбором. Это, кстати, будет актуально и на 8 Марта.

– Интереснее выглядят розы белые или ярко-розовые, к тому же у них бутон необычный. Плюс они хорошо стоят, и вообще сам по себе сорт стойкий, – поделилась работница цветочного магазина.

Она также добавила, что цветы лучше просто обмотать ленточкой, хоть это выглядит более просто. Все дело в том, что из-за отопительных приборов оформление в любом случае придется снимать, чтобы букет простоял дольше, поэтому незачем переплачивать. Как говорится, актуальный лайфхак, мужчины, запоминайте.