Мужчина пришел на смену пьяным и был отправлен домой. С пустыми руками уходить он не захотел.

Сотрудники омской полиции раскрыли кражу смартфона из ресторана быстрого питания на проспекте Маркса. У 20-летней сотрудницы заведения пропал аппарат стоимостью 40 тыс. рублей. Девушка оставила его в раздевалке, зайти туда мог кто угодно из персонала.

– После опроса всех работников ресторана и установления предшествующих краже обстоятельств стало понятно – к хищению причастен повар. В тот день 43-летний мужчина пришел на смену в состоянии алкогольного опьянения. Омича отправили домой, но ушел он не с пустыми руками – прихватил с собой телефон коллеги, который лежал на краю стола, – рассказали в полиции.

Держать смартфон у себя повар не стал и по пути заглянул в ломбард на Космическом проспекте. «Навариться», правда, не удалось – приемщик заплатил всего 500 рублей. Сотрудники полиции уже изъяли аппарат из ломбарда и скоро вернут его хозяйке.

На повара завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.